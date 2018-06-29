TALAT BULUT'UN TACİZ HABERİYLE SARSILAN ŞEVVAL, SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Şevval Sam, Talat Bulut ve kostüm asistanı Özge Ş. arasında geçen taciz davası hakkında "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız" dedi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakteri Şevval Sam, dizide yaşanan taciz iddiası ile ilgili "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır" dedi.
"BİRLİKTE KINAYACAĞIZ"
Talat Bulut'un kostüm asistanı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Sam, şöyle konuştu: "Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. bunun ispatı biraz zordur. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum. dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye'de bunun üzücü hikayelerini çok duyduk. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor.
Kaynak: haberinburada
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