FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakteri Şevval Sam, dizide yaşanan taciz iddiası ile ilgili "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır" dedi.

"BİRLİKTE KINAYACAĞIZ"

Talat Bulut'un kostüm asistanı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Sam, şöyle konuştu: "Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. bunun ispatı biraz zordur. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum. dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye'de bunun üzücü hikayelerini çok duyduk. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor.

Kaynak: haberinburada