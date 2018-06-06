TALAT BULUT'UN TACİZ ETTİĞİ GENÇ KIZDAN İLK AÇIKLAMA: DUDAĞIMDAN ÖPTÜ VE GİTTİ
"Yasak Elma" dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un, taciz ettiği kostüm asistanı Özge Şimşek ilk kez konuştu. Şimşek, "Kravatını düzeltecektim, 'Gel arka tarafta bakalım' dedi. Orada da dudağımdan öptü ve gitti" dedi.
Oyuncu Talat Bulut'un rol aldığı "Yasak Elma" dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Şimşek, yaşadıklarını anlattı. Şimşek, "Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim, 'Gel, arka tarafta bakalım' dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var" dedi.
"DAVA AÇACAĞIM"
Ceza davası açacağını belirten Şimşek, "Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın" diye konuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi.
"TALAT BULUT'LA SÖZLEŞMEYİ FES EDECEĞİM"
Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise "Bu olayla ilgili eğer savcılık davaya ve soruşturmaya karar verirse Talat Bulut'la sözleşmeyi feshedeceğim. Yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi.
"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"
Yaşananların ardından Talat Bulut'un avukatı yazılı bir açıklama yayınladı:
"Müvekkilim Talat Bulut hakkında bir kaç gündür sosyal medyada ve bu gün diğer medya organlarında ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Talat Bulut 42 yıl boyuncasanat hayatını saygın bir şekilde sürdürmüş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sevenlerinin takdirini kazanmış, oldukça sevilen bir sanatçıdır.
Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
Kaynak: haberinburada
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