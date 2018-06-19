TAKSİM'DE SALDIRGAN, GÜPEGÜNDÜZ EVSİZ ADAMI DARP EDİP SOYDU
İstanbul Taksim'de kimliği belirlenemeyen bir kişi evsiz bir vatandaşın çantasındaki paraları gasp etti. Evsiz adamı soyup kafasını yere çarpan gaspçı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu Taksim'de sokakta yaşayan evsiz vatandaş güpegündüz gasp edildi, o anlar ise kameralara yansıdı.
EVSİZ ADAMI METRO GİRİŞİNE KADAR TAKİP ETTİ
Taksim Meydanı'nda akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz günlerde kameralara yansıdı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta yaşadığı öğrenilen bir vatandaşla önce Taksim anıtı önünde bir süre konuştu.
ARKASINDAN KOŞUP ÇANTASINDAKİ PARAYI GASP ETMEYE ÇALIŞTI
Hararetli geçen konuşmanın ardından evsiz vatandaş Taksim Meydanı'ndan metroya giriş yapılan merdivenlerden inmeye başladı. Evsiz vatandaşın arkasından merdivenlerden inen kimliği belirsiz kişi burada evsiz vatandaşın çantasından parasını gasp etmeye çalıştı.
EVSİZ ADAMI HIRPALAYIP YERE ÇARPTI
Karşı koymaya çalışırken yere düşen evsiz vatandaşı hırpalayan gaspçı çantayı tamamen almak için yerde yatan adamı birkaç defa yere çarptı. O esnada çantadaki kağıt ve bozuk paralar yere saçıldı. Dökülen paraları alan gaspçı olay yerinden uzaklaşmak için hızla merdivenlerden yukarı çıktı.
POLİS, GASPÇIYI KOVALADI
Gaspçı tekrar Taksim Meydan'a çıktığı sırada gasp olayını fark eden sivil bir polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak polisin müdahalesinden kaçan gaspçı ara sokaklara doğru hızla koşarak uzaklaştı. Sivil polis ekipleri ve polis araçları gaspçıyı ara sokaklarda kovaladı.
Olayın ardından yaralanan evsiz vatandaş için olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Bir süre metro merdivenlerinde tedavi edilen vatandaş daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Emniyetin gasp olayıyla ilgili çalışması devam ediyor. Evsiz vatandaşın polise verdiği ifadede 120 lirasının ve bir miktar bozuk parasının gasp edildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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