TAKSİCİLERDEN UBER'E KISKAÇ TAKTİĞİ! BİR ANDA ETRAFINI SARDILAR
İstanbul Esenyurt'ta içinde 4 yolcusu bulunan UBER aracının önü 7 taksi şoförü tarafından kesildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda UBER şoförü tehdit edildiğini öne sürdü.
7 TAKSİ ŞOFÖRÜ UBER ARACININ ETRAFINI SARDI VE ARACA VURDU
Esenyurt'ta meydana gelen olayda, İddiaya göre taksiciler, Esenyurt'ta müşteri alan bir UBER aracının önünü kesti. 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sardı ve araca vurdu.
UBER ŞOFÖRÜ ARACIN KAPILARINI KİTLEDİ
Bu sırada araçta bulunan yolcular da taksi şoförüne tepki gösterirken, taksiciler müşterileri araçtan indirmek istedi. Ancak UBER şoförü ise aracın kapılarını kitledi. Yaşanan o anlarda cep telefonuna yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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