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TAKSİCİLERDEN UBER'E KISKAÇ TAKTİĞİ! BİR ANDA ETRAFINI SARDILAR


Taksicilerden UBER'e kıskaç taktiği! Bir anda etrafını sardılar
Tarih : 20 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Taksicilerden Uber'e Kıskaç Taktiği! Bir Anda Etrafını Sardılar(5/10)1

İstanbul Esenyurt'ta içinde 4 yolcusu bulunan UBER aracının önü 7 taksi şoförü tarafından kesildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda UBER şoförü tehdit edildiğini öne sürdü.

7 TAKSİ ŞOFÖRÜ UBER ARACININ ETRAFINI SARDI VE ARACA VURDU

Esenyurt'ta meydana gelen olayda, İddiaya göre taksiciler, Esenyurt'ta müşteri alan bir UBER aracının önünü kesti. 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sardı ve araca vurdu.

UBER ŞOFÖRÜ ARACIN KAPILARINI KİTLEDİ

Bu sırada araçta bulunan yolcular da taksi şoförüne tepki gösterirken, taksiciler müşterileri araçtan indirmek istedi. Ancak UBER şoförü ise aracın kapılarını kitledi. Yaşanan o anlarda cep telefonuna yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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