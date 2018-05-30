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TAKSİCİLER 'ARTIK BİTTİ' DEMİŞTİ, UBER'DEN BEKLENEN CEVAP GELDİ


Taksiciler 'artık bitti' demişti, UBER'den beklenen cevap geldi
Tarih : 30 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Taksiciler 'artık Bitti' Demişti, Uber'den Beklenen Cevap Geldi(7/10)3

İstanbul'da taksici esnafı ile internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren UBER arasında yaşanan gerilimin ardından Başbakan Binali Yıldırım, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne değişikliğe gidilmesi için talimat verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı'na verilen bu talimatla birlikte korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi.

FİRMALAR D2 BELGELERİNİ GERİ ALMAYA BAŞLADI

Bu karar sonrasında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise 'Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Firmalar bugün verdikleri D2 belgesini geri almaya başladı' demişti.

UBER'den ise merakla beklenen açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle:

"Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız.

Saygılarımızla"

İŞTE YENİ CEZALAR

Yeni düzenlemeyle;

- Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek.

- Bu uyarılar 3.000 TL yatırılarak kaldırılabilecek.

- 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.

"BU DEĞİŞİKLİĞE İSYAN EDİYORUZ"

İstanbul'daki UBER sürücülerinin kayıtlı olduğu Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula, yeni düzenlemeyi eleştirdi. Ersin Kula yaptığı açıklamada "D2 belgesiyle ilgili yapılan değişikliğin bizi kapsamadığını düşünüyoruz. Bu değişiklik daha çok şehirlerarası taşımacılık yapan turizm firmalarını etkiler. Ancak henüz uygulamasını görmediğimiz için tedirginiz. İstanbul'da mevcut bir plaka çetesi var. Bunlar günlerce araç şoförlerimizi darp etti. Devlet de bu çeteye teslim olmamalıdır. Bu değişikliğe isyan ediyoruz. Biz de düzenlemenin iptali için başvuruda bulunacağız. Ayrıca biz şehir içinde D2 belgesinden daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği turizm izin belgesini kullanıyoruz. Polisler, UBER şoförlerini çevirdiklerinde bu belgelere bakmadan ceza veriyor. Ancak mahkemede bu cezalar iptal ediliyor. Yeni düzenleme ile nelerin değişeceğini göreceğiz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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