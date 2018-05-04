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Taksici, UBER Şoförü Zannettiği Servisçiyi Bıçakladı! O Anlar Kamerada

TAKSİCİ, UBER ŞOFÖRÜ ZANNETTİĞİ SERVİSÇİYİ BIÇAKLADI! O ANLAR KAMERADA

İstanbul Fatih'te tartıştığı servis şoförünü Uberci zanneden taksici, servis şoförünü bıçakladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Taksici, Uber Şoförü Zannettiği Servisçiyi Bıçakladı! O Anlar Kamerada(6/10)2

İstanbul Fatih'te tartıştığı servis şoförünü Uberci zanneden taksici, şoförü bıçakladı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

UBERCİ ZANNEDEREK KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz Pazartesi günü, saat 13.30 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi Yeşiltulumba Sokak'ta meydana gelen olayda servis sürücüsü Mustafa Aydınoğlu (55), sokak üzerindeki otele hacı kafilesi indirirken, yol bir süre trafiğe kapandı. O sırada sokak üzerinde seyir eden taksi sürücüsü, servis sürücüsünü Uberci zannederek, küfür etmeye başladı. Küfürler karşısında sinirlenen servis sürücüsü Aydınoğlu ise aracından inerek, konuşmak için taksi şoförünün yanına gitti.

BIÇAK İLE SALDIRARAK SERVİS ŞOFÖRÜNÜ YARALADI

Servis şoförünün yanına gelmesine sinirlenen taksi sürücüsü de aracından inerek, servis şoförü Aydınoğlu'na bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydınoğlu, sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırıyı gerçekleştiren taksi sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"BEN UBERCİ FALAN DEĞİLİM DEDİM"

Taksi şoförünün kendisini Uberci sandığı için bıçakladığını söyleyen Mustafa Aydınoğlu, "Servis aracımla otele Arap hacı kafilesini getirdim. Otobüsü yanaştırdım, minibüste de malzemeler vardı, onları indirecektim, taksici arkadaşa dedim ki, arabanı biraz ileri al, ya da geri al. O da herhalde beni Uberci zannetti. Bana küfür etmeye başladı. Sonra arabasına bindi. Ben de arabasına doğru yürüdüm. Kafamı camından içeriye soktum. Dedim, sen niye küfür ediyorsun. Ben Uberci falan değilim, dedim. Sonra ayrıldım.

"ELİME BIÇAK SOKTU, KARIN BOŞLUĞUMA VE YÜZÜME SALLADI"

Aydınoğlu konuşmasına şöyle devam etti, "Arabama doğru giderken, elim bir ısındı. Bir baktım ki elime bıçağı sokmuş. Ben ona müdahale ederken, karın boşluğuma, yüzüme bıçak salladı. Ben eski boksörüm, ben onu linç ederim ama elim tutmuyor. Beni Uberci zannetti. Ağza alınmayacak küfürler etti. Kanayan elime bez sararak müdahale ettim. Tam bir insan öldürmeye teşebbüstü. Beni ambulansa bindirdiler. Tedavi için hastaneye gittim. Koluma dikiş atıldı. O arada tansiyonum düşmüş, bayılmışım" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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