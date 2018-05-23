Taksicilerin Uber şoförlerine saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Esenyurt'ta UBER sürücüsü, önünü kesip küfürler ve tehditler savuran taksicilerin elinden zor kurtuldu.

Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesildi. Küfür ve tehditler savuran taksiciler, titreyen UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

AVM'YE MÜŞTERİ BIRAKAN UBER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesildi.

"BİR DAHA BURAYA GELME" DİYEREK TEHDİT ETTİLER

Küfürler ve tehditler savuran taksiciler titreyen UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

TAKSİCİLER DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Taksiciler ile Uber kavgası hız kesmeden devam ediyor. Her yeni gün bir saldırı olayı görüntüsü ortaya çıkıyor. Taksiciler daha önce de birçok kez uber araçlarına saldırıda bulunmuştu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ BIÇAKLA KADIN YOLCULARIN BULUNDUĞU ARACA SALDIRMIŞTI

Taksi şoförü elindeki bıçakla, içinde kadın yolcuların bulunduğu Uber aracına saldırdı. İstanbul Harbiye'de meydana gelen olayda, gece arkadaşları ile eğlenen bir grup kadın, Uber uygulamasıyla araç çağırarak evlerine gitmek istedi. Araç geldi, yola çıktılar. Ancak ticari bir taksi, kadınlara korku dolu anlar yaşattı. Taksi yolun ortasında durdu, araçtan inen şoför elinde bıçakla Uber aracına yöneldi. Bıçaklı saldırganın geldiğini gören Uber şoförü, aracın camlarını kapatıp kapılarını kilitledi. Aracın kapısını açamayan taksi şoförü, aracın lastiklerini bıçakladı. Bu sırada Uber'deki kadınlar çığlıklar atarak telefonla yardım istedi. Uber şoförü, taksicinin üzerine aracını sürerek kurtulabildi. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

TAKSİCİLER, MÜŞTERİ GİBİ ÇAĞIRDIĞI UBER ŞOFÖRÜNÜ DÖVMÜŞTÜ

İstanbul'da taksici-Uberci kavgası farklı bir boyuta taşındı. Müşteri kaybı yaşadığını iddia eden taksici bir grup taksici, gece saatlerinde müşteri gibi Uber çağırıp, şoförü tekme tokat dövdü. Olay yargıya taşındı. Taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir Uber sürücüsü, "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler... Bir kez aracımın önünü kesti, aracımın sayılı yerlerine vurdu. Elinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştı. Müşterim beni beklerken yanına yaklaşmışlar, Uber bekleyemezsin, size ekmek yedirmeyeceğiz demiş" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada