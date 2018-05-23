Sony'den Büyük Hamle! Müzik Devi Emı'yi 2,3 Milyar Dolara Satın Alacak
Erdoğan'dan Arvasi Hazretleri'ne Ziyaret! Kur'an Okuyup, Dua Etti
Zuckenberg, Avrupa'dan Özür Diledi
Taksici Terörü! Uber Sürücüsünün Canını Zor Kurtardığı Anlar Kamerada
Ab'den Türkiye'yi Durdurmalarını İstediler
Sakaryaspor Efsanesi Geri Dönüyor!
Burak Yılmaz'ın Takımı Belli Oluyor! Temaslar Hızlandı
Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna'dan Zehir Zemberek Sözler
Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Borcunu Ödeyemeyen Çiftçi Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı
Fetö'nün Altın Çocuğu Ankara Eski İstihbarat Şube Müdürü Tutuklandı
Fenerbahçeli Martin Skrtel Ayrılık İddialarını Yalanladı
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'den Şampiyonlar Ligi İsyanı
Aday Gösterilmemesine Bakan Zeybekci'den İlk Tepki
Anadolu Efes, Daçka Karşısında Öne Geçti
Canlı Yayında Olduğunu Unuttu, Partisini Kızdıracak Oy Tahminini Verdi
Maduro, Abd'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi
Ukrayna'da Bahis Skandalı: 35 Kulüp Suçlamalarla Karşı Karşıya
Erdoğan'dan Yer Sofrasında İftar!
Muharrem İnce'nin Mazot Çıkışına Fakıbaba'dan Cevap Geldi: 2 Lira 35 Kuruşa Veriyoruz

Taksici terörü! Uber sürücüsünün canını zor kurtardığı anlar kamerada

TAKSİCİ TERÖRÜ! UBER SÜRÜCÜSÜNÜN CANINI ZOR KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA

Taksicilerin Uber şoförlerine saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Esenyurt'ta UBER sürücüsü, önünü kesip küfürler ve tehditler savuran taksicilerin elinden zor kurtuldu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Taksici Terörü! Uber Sürücüsünün Canını Zor Kurtardığı Anlar Kamerada(8/10)4

Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesildi. Küfür ve tehditler savuran taksiciler, titreyen UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

AVM'YE MÜŞTERİ BIRAKAN UBER SÜRÜCÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesildi.

"BİR DAHA BURAYA GELME" DİYEREK TEHDİT ETTİLER

Küfürler ve tehditler savuran taksiciler titreyen UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

TAKSİCİLER DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Taksiciler ile Uber kavgası hız kesmeden devam ediyor. Her yeni gün bir saldırı olayı görüntüsü ortaya çıkıyor. Taksiciler daha önce de birçok kez uber araçlarına saldırıda bulunmuştu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ BIÇAKLA KADIN YOLCULARIN BULUNDUĞU ARACA SALDIRMIŞTI

Taksi şoförü elindeki bıçakla, içinde kadın yolcuların bulunduğu Uber aracına saldırdı. İstanbul Harbiye'de meydana gelen olayda, gece arkadaşları ile eğlenen bir grup kadın, Uber uygulamasıyla araç çağırarak evlerine gitmek istedi. Araç geldi, yola çıktılar. Ancak ticari bir taksi, kadınlara korku dolu anlar yaşattı. Taksi yolun ortasında durdu, araçtan inen şoför elinde bıçakla Uber aracına yöneldi. Bıçaklı saldırganın geldiğini gören Uber şoförü, aracın camlarını kapatıp kapılarını kilitledi. Aracın kapısını açamayan taksi şoförü, aracın lastiklerini bıçakladı. Bu sırada Uber'deki kadınlar çığlıklar atarak telefonla yardım istedi. Uber şoförü, taksicinin üzerine aracını sürerek kurtulabildi. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

TAKSİCİLER, MÜŞTERİ GİBİ ÇAĞIRDIĞI UBER ŞOFÖRÜNÜ DÖVMÜŞTÜ

İstanbul'da taksici-Uberci kavgası farklı bir boyuta taşındı. Müşteri kaybı yaşadığını iddia eden taksici bir grup taksici, gece saatlerinde müşteri gibi Uber çağırıp, şoförü tekme tokat dövdü. Olay yargıya taşındı. Taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir Uber sürücüsü, "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler... Bir kez aracımın önünü kesti, aracımın sayılı yerlerine vurdu. Elinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştı. Müşterim beni beklerken yanına yaklaşmışlar, Uber bekleyemezsin, size ekmek yedirmeyeceğiz demiş" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taksici  Terörü  Uber  Sürücüsünün  Canını  Zor  Kurtardığı  Anlar  Kamerada    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER