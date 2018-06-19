TAKLA ATARAK TARLAYA UÇAN ARACIN MOTORU FIRLADI!
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, bir aracın motoru dışarıya fırladı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, bir aracın motoru dışarıya fırladı.
KAZADA ARACIN MOTORU YERİNDEN FIRLADI
Ulaş ilçesinde meydana gelen kazada, Murat I. yönetimindeki 42 SJ 476 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 34 RL 0487 plakalı otomobil çarpıştı.
Murat I. idaresindeki otomobil defalarca takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilin motoru da yerinden fırladı. Ali T. idaresindeki otomobil ise takla atarak refüjde durabildi.
1 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücülerden Murat I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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