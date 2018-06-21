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Takımdan ayrılıyorum dedi, Galatasaray'dan ilk teklif geldi

TAKIMDAN AYRILIYORUM DEDİ, GALATASARAY'DAN İLK TEKLİF GELDİ

Galatasaray, Arsenal'la yollarını ayırma kararı alan 26 yaşındaki Jack Wilshere'e resmi teklifte bulundu.

Tarih : 21 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Takımdan Ayrılıyorum Dedi, Galatasaray'dan İlk Teklif Geldi(10/10)6

Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler arasında yer alan Jack Wilshere defteri yeniden açıldı.

Gelecek sezon orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübü ile sözleşmesi sona eren Wilshere ile temasa geçmiş, 26 yaşındaki oyuncu, kulübü ile görüştükten sonra hareket edeceğini belirtmişti.

Arsenal ile son görüşmelerini yapan Wilshere beklediği teklifi alamadığını ve Arsenal'den ayrıldığını açıkladı.

SEÇENEK BIRAKILMADI

Ayrılığı sosyal medya adresleri üzerinden duyuran İngiliz futbolcu, "Kulüp yöneticilerinin ardından teknik direktörümüz Unai Emery ile görüştüm. Ancak yaptığım görüşme sonrasında bana fazla seçenek bırakılmadı. Niyetim 17 yıldır olduğum bu kulüpte devam etmekti. Ama yeni teknik direktörle yaptığımız görüşmenin ardından ayrılma kararı aldım" sözlerine yer verdi.

8 NUMARA BULUNDU

Wilshere'den gelen açıklama Finansal Fair Play nedeniyle transferlere bonservis bedeli ödemek istemeyen ve 8 numara arayan Galatasaray yönetimini memnun etti.

Başarılı oyuncunun kulübü ile tamamen bağlarını koparmasının ardından sarı-kırmızılılar tekrar atağa geçti ve futbolcuya yıllık 3,5 milyon Euro teklif edildi. Şimdi Jack Wilshere'dan yanıt bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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