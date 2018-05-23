Emekli Polis, Restoranda Yemek Yiyen Ailesini Arabayla Ezdi
Talebe Yetişemiyor! Çiçeğini 120 Tl'den, Yağını 28 Bin Tl'den Satıyor
Dolar Neden Yükseliyor? Halkbank Genel Müdürü, Üç Maddede Özetledi
Rusya, Dünya Kupası Öncesi Yeni Banknot Çıkardı
Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Dolarla, Seçim Sonucunun Değişeceğini Düşünüyorlar
Bilmece Bitti, Dev Kulübün Başına Emery Geçti
Ekonomi Bakanı: Dolardaki Yükseliş İçin En Doğru Hamle Yapılacak
Ünlü Komedyen Oyunun Rengini Belli Etti
Kamyon, Metrelerce Yükseklikten Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü
Tahtakale'de Bazı Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu
100 Milyonluk Ülke, Süper Gücün Önünde Diz Çöktü: Savaşamayız
Eski Amerikan Güreşçisini Tanınmayacak Hale Getirdiler
Silahı Gören Kadınlar Çantalarını Hırsıza Kendi Elleriyle Teslim Etti
Galatasaray'ın İstediği Futbolcuyu Göztepe Alıyor
Ünlü Kürt Sanatçı Ciwan Haco Yeni Albümünü Selahattin Demirtaş'a Hediye Etti
Düğünden Sonra Katıldığı Etkinlikte Konuşma Yapan Prens Harry'yi Arı Soktu
Türkiye İçin Üretildi! İşte İlk Uçuş Görüntüleri
Erdoğan Meydanlara İniyor! İşte Startı Vereceği Kent
Eski Sevgilisinin Evine Girip Yataktaki Kadınla Görüntülerini Çekti
Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler

Tahtakale'de Bazı Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu

TAHTAKALE'DE BAZI DÖVİZ BÜROLARI ALIM SATIMI DURDURDU

İstanbul Tahtakale'de doların 4,95 lira ile tarihi rekoru kırmasının ardından döviz alım- satımı durdu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Tahtakale'de Bazı Döviz Büroları Alım Satımı Durdurdu(7/10)3

Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale 'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92'e çıkan Dolar kısa sürede tekrar 4.82'ye kadar düştü.

DÖVİZ ALIM SATIMLARI DURDU

DHA'nın haberine göre, dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.

BORSA İSTANBUL DÖVİZ VARLIKLARINI TL'YE ÇEVİRMİŞTİ

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubu tarafından değerlendirmeler yapıldığı belirtilirek "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirası'na çevrilmiştir" denildi. Açıklamada kurumun döviz varlıklarına ilişkin bir tutar yer almadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tahtakale  De  Bazı  Döviz  Büroları  Alım  Satımı  Durdurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER