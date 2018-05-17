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Tahkim Kurulu Noktayı Koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından Men
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Tahkim Kurulu noktayı koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından men

TAHKİM KURULU NOKTAYI KOYDU: BEŞİKTAŞ'A TÜRKİYE KUPASINDAN MEN

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Ziraat Türkiye Kupasından men ettiği Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Tahkim Kurulu Noktayı Koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından Men(8/10)4

TFF Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupasından men edilen Beşiktaş'ın itirazını reddetti ve Fenerbahçe maçındaki hükmen mağlubiyet ve gelecek sezon men kararını onadı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ve FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca;(3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupasından ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına 2017 - 2018 sezonu Türkiye Kupasının ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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