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Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın Kararını Yetiştiremedi
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Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın kararını yetiştiremedi

TAHKİM KURULU, ARDA TURAN'IN KARARINI YETİŞTİREMEDİ

Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir'in yaptığı savunmanın toplantıya yetişmemesinden dolay Arda Turan'ın aldığı cezaya yapılan itirazla ilgili açıklamayı gelecek hafta yapacak.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın Kararını Yetiştiremedi(5/10)1

Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehirli Mossoro'nun cezasıyla ilgili itirazı karara bağlarken, Arda Turan ile ilgili karar vermemesi 'Acaba Medipol Başakşehir, Arda Turan için itiraz etmedi mi?' sorunu gündeme getirdi. Yapılan araştırmada, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusunun aldığı cezayla ilgili itirazını yaptığı ve gerekli harcı yatırdığı ortaya çıktı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DETAYLI SAVUNMA YAPTI

Medipol Başakşehir Kulübü, 16 maç ceza alan Arda Turan için savunmasını bugün Tahkim Kurulu'na verdi. Bu konuda emsal kararlarla geniş bir savunma dosyası hazırlayan Medipol Başakişehir, detaylı bir savunma yaptı. Ancak savunmanın Tahkim Kurulu toplantısına yetişmemesinden dolayı karar önümüzdeki haftaya kaldı.

Tahkim Kurulu, 24 Mayıs Perşembe günü Arda Turan için yapılan savunmayı inceleyecek ve yıldız futbolcuyla ilgili kararını açıklayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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