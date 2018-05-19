TACİZCİ ADAM HAYATININ DERSİNİ ALDI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Çin'de bir karaoke bardan çıkan çift, yol kenarında araç beklerken arkadan kadına yaklaşan bir adam yüzünden neye uğradığını şaşırdı. Kadını eliyle taciz eden adam yüzünden ortalık birbirine girdi.
Çiftin arkadaşlarının bardan çıkmasıyla ortalık bir anda savaş alanına dönerken o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Düğüne Katılamayan Kraliyet Gelininin Babasından Duygulandıran Mesaj!
- Solotürk Ve Türk Yıldızları'nın Gösterisi Nefes Kesti
- Tüketici Derneğinden Devre Mülk Uyarısı: Satış Sözleşmeleri Üzerinden Dolandırıcılık Yapılıyor
- Korkunç Olay! 4 Çocuk Annesi Ormanlık Alanda Kendisini Astı
- Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı Hastaneye Kaldırıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar