Çin'de bir karaoke bardan çıkan çift, yol kenarında araç beklerken arkadan kadına yaklaşan bir adam yüzünden neye uğradığını şaşırdı. Kadını eliyle taciz eden adam yüzünden ortalık birbirine girdi.

Çiftin arkadaşlarının bardan çıkmasıyla ortalık bir anda savaş alanına dönerken o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: haberinburada