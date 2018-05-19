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TACİZCİ ADAM HAYATININ DERSİNİ ALDI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ


Tacizci adam hayatının dersini aldı, ortalık savaş alanına döndü
Tarih : 19 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Tacizci Adam Hayatının Dersini Aldı, Ortalık Savaş Alanına Döndü(7/10)3

Çin'de bir karaoke bardan çıkan çift, yol kenarında araç beklerken arkadan kadına yaklaşan bir adam yüzünden neye uğradığını şaşırdı. Kadını eliyle taciz eden adam yüzünden ortalık birbirine girdi.

Çiftin arkadaşlarının bardan çıkmasıyla ortalık bir anda savaş alanına dönerken o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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