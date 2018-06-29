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TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN MİLLİ SPORCU, SERBEST BIRAKILDI


Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Milli Sporcu, Serbest Bırakıldı
Tarih : 29 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Milli Sporcu, Serbest Bırakıldı(7/10)3

Akdeniz Oyunları halter milli takımından 69 kiloda podyuma çıkan Daniyar İsmayilov, koparmada 152, silkmede ise 179 kilo kaldırarak iki altın madalya kazanmıştı. Türkiye'ye Türkmenistan'dan gelen ve Türk vatandaşlığına geçen İsmailov'un, geldiği günden beri özel hayatı ve davranışlarıyla gündeme gelmesiyle dikkat çekiyordu.

TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İspanya'da devam eden Akdeniz oyunlarında iki altın madalya kazanan milli halterci Daniyar İsmayilov gece takım arkadaşlarından biri ile birlikte kafilenin otelinden kaçarak eğlenmeye gittiği belirtildi. Sabaha karşı milli takım kafilesinin kaldığı otele dönen sporcuyu İspanya polisi taciz suçlaması ile iki gün önce gözaltına alarak karakola götürdüğü öğrenildi. Gittikleri gece kulübünde bir kadına isteği dışında tacizde bulunduğu iddia edilen milli halterci polis tarafından kaldığı otelden alınarak gözaltına alındı.

Olayın duyulmasının ardından Akdeniz oyunları için İspanya'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri olaya el koydu. İki gündür gözaltında olan milli halterci Daniyar İsmayilov hakkında suçlamada bulunan kadının adı ve uyruğu açıklanmadı. Milli halterci hakkında taciz iddiasında bulunan kadının bugün polise ifade vermeye gelmemesi üzerine milli sporcu Daniyar İsmayilov serbest bırakıldı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Olaya çok sert tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanlığı yaşanan olay nedeniyle gerekli önlemleri almayan ve milli kafile kurallarına uymayan Halter Federasyonu Başkanı, milli takım antrenörleri ve sporcu hakkında çok geniş bir soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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