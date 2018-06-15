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Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Talat Bulut Havalimanında Görüntülendi

TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN TALAT BULUT HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendiği fark edince hızla olay yerinden ayrıldı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Talat Bulut Havalimanında Görüntülendi(5/10)1

Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Tanınmamak için şapka takan Talat Bulut, bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı'na geldiği öğrenildi.

DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE GÖRÜLDÜ

Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren oyuncu Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Bulut, gazetecilere görüntü vermek istemezken, oyuncunun şapka taktığı görüldü. Taciz iddiasının ardından ilk kez görüntülenen oyuncunun tanınmamak için başını öne eğdiği görüldü.

Gazetecilere açıklama yapmayan Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince Havalimanı'ndan hızla ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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