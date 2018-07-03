T-REX'İN KUZENİ MOĞOLİSTAN'DA BULUNDU!
Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde 3 yeni dinozor türünün bulunduğu açıklandı. Bulunun türlerden birinin, T-Rex'in kuzeni olduğuna inanılıyor.
Moğol Paleontoloji ve Jeoloji Enstitüsü (IPG) ve Hong Kong Kaşifler Kulübü, gelişmiş haritalama teknolojisi ile paleontolojik yöntembilimde büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini duyurdu. 20 günlük araştırma neticesinde ekip 3 yeni dinozor türünün, 250'den fazla yeni fosil yerlerinin, daha önce dinozor yaşamının olmadığı bilinen 5 yeni alanının fosilleşmiş yüzlerce kemikle birlikte bulunduğunu açıkladı. Bulunan fosillerin Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da inceleneceği belirtildi.
T-REX'İN KUZENİ Mİ ?
Paleontologların yeni buldukları fosilleri daha fazla bulgu üretebilmek amacıyla yoğun bir şekilde araştırmalarına devam edecekleri aktarıldı. Hong Kong Kaşifler Kulübü'nün kurucusu Michael Barth, "Teknoloji, bize fosil açısından zengin yerlere girmemize olanak sağladı, bilinmeyen türlerin keşfedilmesinde yardımcı oldu. Daha önce bu bölgelerde bulunmamış iki bilinen tür bulundu.
70 MİLYON YILLIK
Kreaste döneminin sonunda yaşamış Velociraptor'un soyu ve yaklaşık 70 milyon yıl önce Geç Kretase Dönemi'nde Asya'da yaşamış bir tyrannosaurid theropod cinsi Tarbosaurus dinozorun kalıntıları gibi" ifadelerini kullandı. Hong Kong Kaşifler Kulübünden Matt Desantis ise, "Muhtemelen T-Rex'in kuzeni olduğuna inanıyoruz" dedi. Moğolistan Bilimler Akademisi'nden paleontolojist Chinzorij Tsogtbaatar ise, "Bu et yiyen bir dinozorun dişidir. Bir Tarbosaurus dinozoru. Bugüne kadar bulunan en büyük Tarbosaurus" şeklinde konuştu. Bulgular arasında daha önce bilinmeyen türlerin kalıntılarının da olduğu aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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