Alkollü İçkiye Büyük Zam!
Minik Leyla Cinayetinde Gözaltına Alınan Kişi Bir Kadınmış
Acılı Ailenin Telefonları Susmuyor
Obi Mikel'in Arjantin Maçından Önce Babası Kaçırıldı
Zorlu İsveç-İsviçre Maçı İlk Düdükle Başladı!
Minik Leyla'nın Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Yürek Dağladı
Irmakta Şaşkına Uğratan Görüntü! Ekipler, 4 Saat Mücadele Etti
İşte Türkiye'nin En Sıcak Yeri! 47,4 Derece İle Kavruluyor
Ablasını Öldürüp Doğalgaz Borusuna Asarak, İntihar Süsü Verdi!
Valilik, Gözleri Oyularak Yaşamını Yitiren Köpekle İlgili Yalanlama
73'lük Sapık, 9 Yaşındaki Erkek Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı
Mehmetçik, Bir Helikopter Dolusu Teröristi Böyle Getirdi
Küskün Kuzu'dan Sitem: Ak Parti Beni Aday Yapmadı, Kaybetti!
Belediye Başkanı, Boğulan Kadını Kurtardı!
İstanbul'un Göbeğinde Korku Dolu İşçi Protestosu!
T-Rex'in Kuzeni Moğolistan'da Bulundu!
Leyla'dan Gelen Acı Haber Sonrası Gözler Amanos Eteklerine Çevrildi
Acun Ilıcalı, Minik Eylül Ve Leyla'nın Ölümüne Sessiz Kalmadı
Minik Leyla'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor
Baykal Karar Değiştirdi! İşte Tbmm Açılışında Oturumu Yönetecek İsim

T-REX'in kuzeni Moğolistan'da bulundu!

T-REX'İN KUZENİ MOĞOLİSTAN'DA BULUNDU!

Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde 3 yeni dinozor türünün bulunduğu açıklandı. Bulunun türlerden birinin, T-Rex'in kuzeni olduğuna inanılıyor.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 15:40
Puan Ver : T-Rex'in Kuzeni Moğolistan'da Bulundu!(10/10)6

Moğol Paleontoloji ve Jeoloji Enstitüsü (IPG) ve Hong Kong Kaşifler Kulübü, gelişmiş haritalama teknolojisi ile paleontolojik yöntembilimde büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini duyurdu. 20 günlük araştırma neticesinde ekip 3 yeni dinozor türünün, 250'den fazla yeni fosil yerlerinin, daha önce dinozor yaşamının olmadığı bilinen 5 yeni alanının fosilleşmiş yüzlerce kemikle birlikte bulunduğunu açıkladı. Bulunan fosillerin Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da inceleneceği belirtildi.

T-REX'İN KUZENİ Mİ ?

Paleontologların yeni buldukları fosilleri daha fazla bulgu üretebilmek amacıyla yoğun bir şekilde araştırmalarına devam edecekleri aktarıldı. Hong Kong Kaşifler Kulübü'nün kurucusu Michael Barth, "Teknoloji, bize fosil açısından zengin yerlere girmemize olanak sağladı, bilinmeyen türlerin keşfedilmesinde yardımcı oldu. Daha önce bu bölgelerde bulunmamış iki bilinen tür bulundu.

70 MİLYON YILLIK

Kreaste döneminin sonunda yaşamış Velociraptor'un soyu ve yaklaşık 70 milyon yıl önce Geç Kretase Dönemi'nde Asya'da yaşamış bir tyrannosaurid theropod cinsi Tarbosaurus dinozorun kalıntıları gibi" ifadelerini kullandı. Hong Kong Kaşifler Kulübünden Matt Desantis ise, "Muhtemelen T-Rex'in kuzeni olduğuna inanıyoruz" dedi. Moğolistan Bilimler Akademisi'nden paleontolojist Chinzorij Tsogtbaatar ise, "Bu et yiyen bir dinozorun dişidir. Bir Tarbosaurus dinozoru. Bugüne kadar bulunan en büyük Tarbosaurus" şeklinde konuştu. Bulgular arasında daha önce bilinmeyen türlerin kalıntılarının da olduğu aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: T-Rex  İn  Kuzeni  Moğolistan  Da  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER