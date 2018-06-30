ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştüğünü ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimi artırmasını istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"FİYATLAR ÇOK YÜKSEK, KRAL KABUL ETTİ"

"Biraz önce Suudi Arabistan Kralı Salman ile konuştum. Ona, İran ve Venezüella'daki karışıklık & işlevsizlik yüzünden Suudi Arabistan'dan farkı kapatmak için petrol üretimini belki 2.000.000 varile kadar yükseltmesini istediğimi açıkladım… Fiyatlar çok yüksek! Kral kabul etti!"

TRUMP, MÜTTEFİKLERİNİN İRAN'DAN PETROL ALMASINI İSTEMİYOR

​Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin müttefiklerini İran'dan petrol almamaya ikna etmeye çalışmasına koşut petrol fiyatlarının aşamalı olarak yükselmekte olduğu dönemde geldi.

ABD, İRAN'DAN PETROL ALMAYI DURDURMAYAN ÜLKELERİ CEZALANDIRACAK

Beyaz Saray bu ay, İran'dan petrol almayı kasıma kadar durdurmayan ülkeleri cezalandırma tehdidinde bulunmuştu. İran petrolünün başlıca alıcılarından Türkiye ve Hindistan ise ABD'nin bu çağrılarına dinlemeyeceklerini söylemişti.

SUUDİ ARABİSTAN, OPEC ANLAŞMASINA UYMAMIŞ OLACAK

Bu arada Suudi Arabistan tarafından ABD Başkanı'nın tweetini doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz gelmiş değil.

Suudi Arabistan'ın üyelerinden biri olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), kısa bir süre önce, günlük petrol üretiminin 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: haberinburada