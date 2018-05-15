SUUDİ ARABİSTAN'DAN ABD'NİN KUDÜS KARARINA İLK YORUM!
Suudi Arabistan hükümeti, yaptığı bir açıklamayla ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu krallığın Washington'ın Kudüs kararına katılmadığına dair açıklamasını onayladı.
KUDÜS KARARINI REDDETTİLER
Suudi Arabistan bakanlar kurulu üyeleri, devlet yönetimindeki Suudi Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada ABD'nin Kudüs kararını reddettiklerini bildirdi.
"FİLİSTİN HALKI ULUSLARARASI KARARLA GARANTİ ALTINA ALINMALI"
Açıklamada, "Krallık ABD yönetiminin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını reddediyor" denildi ve "Bu adım, Filistin halkının uluslararası kararlarla garanti altına alınan haklarına karşı önemli bir önyargıyı temsil ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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