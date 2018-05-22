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Suudi Arabistan'da Yolcu Uçağı Burun Üzeri İniş Yaptı

SUUDİ ARABİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI BURUN ÜZERİ İNİŞ YAPTI

Suudi Arabistan Hava Yolları adına uçan Onur Air'den kiralık yolcu uçağı Cidde'ye iniş takımları açılmadan burun üstü iniş yaptı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Suudi Arabistan'da Yolcu Uçağı Burun Üzeri İniş Yaptı(9/10)5

Suudi Arabistan Hava Yolları adına uçan Onur Air'den kiralık TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı Cidde'ye burun iniş takımı olmadan indi.

İNİŞ TAKIMLARI AÇILMADI

Suudi Arabistan Hava Yolları'nın SV3818 sefer sayılı Mekke-Dakka seferi için havalanan Onur Air'den kiralık TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı yaklaşık üç buçuk saat süren iniş öncesi hazırlıklar sonrasında Cidde Havalimanı'na burun iniş takımı açılmadan iniş gerçekleştirdi.

BURUN ÜZERİ KAYDI

Suudi Hava Yolları uçağının ön dikmesinin inişte açılmadığı ve piste teker koyduktan sonra burun üstü bir süre kaydığı bildirildi.

Uçak durduktan sonra yolcuların slide'lar aracılığıyla uçakta tahliye edildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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