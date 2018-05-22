SUUDİ ARABİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI BURUN ÜZERİ İNİŞ YAPTI
Suudi Arabistan Hava Yolları adına uçan Onur Air'den kiralık yolcu uçağı Cidde'ye iniş takımları açılmadan burun üstü iniş yaptı.
Suudi Arabistan Hava Yolları adına uçan Onur Air'den kiralık TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı Cidde'ye burun iniş takımı olmadan indi.
İNİŞ TAKIMLARI AÇILMADI
Suudi Arabistan Hava Yolları'nın SV3818 sefer sayılı Mekke-Dakka seferi için havalanan Onur Air'den kiralık TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı yaklaşık üç buçuk saat süren iniş öncesi hazırlıklar sonrasında Cidde Havalimanı'na burun iniş takımı açılmadan iniş gerçekleştirdi.
BURUN ÜZERİ KAYDI
Suudi Hava Yolları uçağının ön dikmesinin inişte açılmadığı ve piste teker koyduktan sonra burun üstü bir süre kaydığı bildirildi.
Uçak durduktan sonra yolcuların slide'lar aracılığıyla uçakta tahliye edildiği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd'nin Tehdidine İran'dan Sert Tepki: O Çağ Kapandı, Siz Kim Oluyorsunuz!
- Abd 12 Şart Sıralayıp İran'ı Tehdit Etti: En Güçlü Baskıyla Ezeceğiz
- Akşener'den Dikkat Çeken Vaat: Araçları Satıp, 8 Milyarı Dağıtacak!
- Chp'nin Listesinde Son Dakika Değişikliği: 2 Vekil Yeniden Seçilecek Sıradan Aday Gösterildi
- İşte Ak Parti'de Liste Dışı Kalan 147 Milletvekili
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar