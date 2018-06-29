SURVİVOR'IN ÖLDÜRÜLEN KAMERAMANI ALPER'İN AİLESİNE SON SÖZLERİ SİZİ ÇOK SEVİYORUM OLMUŞ
Survivor'ın öldürülen kameramanı Alper'in evinde yas var. Baba Ahmet Baycın, oğluyla en son 2 gün önce görüştüğünü söyleyerek, "Yönetmen olmak istiyordu. Son söylediği söz sizi çok seviyorum oldu" dedi.
Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın (24) evinde yas var. Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Baycın, oğluyla en son 2 gün önce görüştüğünü belirterek, "Son söylediği sizi çok seviyorum oldu. Yönetmen olmak istiyordu, hayalinin peşinde koşarken orada kaldı" dedi.
EVLERİNDE BÜYÜK YAS VAR
Olay sonrası acı haberi Survivor ekibinden duyan Baycın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Aile, Muratpaşa ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabuk etmeye başladı.
"HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞARKEN ORADA KALDI"
Geçimini spot eşya satarak sağlayan baba Ahmet Baycın, oğlu Alper'in farklı bir çocuk olduğunu belirterek, "En son 2 gün önce telefonda görüştüm. 'Sizi çok seviyorum' diyordu. Hayali yönetmen olmaktı ve hayalinin peşinde koşuyordu ama ne yazık ki hayalinin peşinden koşarken orada kaldı" dedi.
"HEDEFLERİ VARDI, BUNUN İÇİN DOMİNİK'E KADAR GİTTİ"
Oğlunun 8 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirten Baycın, "Oğlum çok gençti. Bizim işimizi yapmayı değil, kameraman olmayı seçti. Hedefleri vardı. Bunun için Dominik'e kadar gitti" ifadelerini kullandı.
CENAZE TÖRENİ ANTALYA'DA YAPILACAK
Öte yandan Alper Baycı'nın cenazesinin Antalya'da yapılacağı ve en geç Salı gününe kadar yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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