Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü.

Dominik'te yapılan Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü.

24 YAŞINDAKİ ALPER BAYCIN 2 KİŞİNİN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRADI

Survivor Adası'nda Las Terrenas Oteli'nde kalan 24 yaşındaki Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

GASPÇILAR, ALPER'İ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü.

2 ZANLI DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı. Eleme iptal edildi.

Kaynak: haberinburada