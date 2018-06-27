SURVİVOR'I SARSAN CİNAYETİN KORKUNÇ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!
Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü.
Dominik'te yapılan Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü.
24 YAŞINDAKİ ALPER BAYCIN 2 KİŞİNİN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRADI
Survivor Adası'nda Las Terrenas Oteli'nde kalan 24 yaşındaki Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
GASPÇILAR, ALPER'İ KALBİNDEN BIÇAKLADI
Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü.
2 ZANLI DA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı. Eleme iptal edildi.
Kaynak: haberinburada
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