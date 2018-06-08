Survivor'dan elenen Cumali ve Ramazan Survivor Taksi'nin konuğu oldu. Cumali ve Ramazan'ın program esnasında tartıştıkları, aracı durdurup indikleri görüldü. Olayın şaka olduğu ortaya çıktı.

Survivor'dan elenen Cumali ve Ramazan Survivor Taksi'nin konuğu oldu. Cumali ve Ramazan'ın program esnasında tartıştıkları, aracı durdurup indikleri görüldü. Olayın şaka olduğu ortaya çıktı.

PROGRAM SUNUCULARINA ŞAKA YAPTILAR

Ramazan'ın Cumali'ye 'Benimle düzgün konuşan adam bana ormana gelin diyor. Bu nedir?' demesi üzerine sinirlenen Cumali 'Ramazan tereyağı gibi üste çıkıyorsun sen' şeklinde sert bir yanıt verdi. İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine yarışmacılar aracın durdurmasını istedi. Araçtan inen Cumali ve Ramazan'ın Survivor Taksi sunucuları Eray Akıncı ve İsmail Tayfun Tuncer'e şaka yaptığı anlaşıldı.

Kaynak: haberinburada