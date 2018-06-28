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Survivor'daki korkunç cinayet sonrası Esat Yontuç'tan ilk paylaşım

SURVİVOR'DAKİ KORKUNÇ CİNAYET SONRASI ESAT YONTUÇ'TAN İLK PAYLAŞIM

Survivor Genel Koordinatörü Esat Yontuç, Dominik'te gasp çetesi tarafından öldürülen kameraman Alper Baycın için sosyal medya hesabından, "Rabbim mekanını cennet eylesin" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Survivor'daki Korkunç Cinayet Sonrası Esat Yontuç'tan İlk Paylaşım(8/10)4

Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

ESAT YONTUÇ'TAN ALPER BAYCIN PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı ve aynı zamanda ortağı olan Survivor'ın Genel Koordinatörü Esat Yontuç da Instagram hesabından hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Survivor çalışanı Alper Baycın'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Yontuç, 'Rabbim mekanını cennet eylesin canım kardeşim ' notuyla Alper Baycın'ın bir fotoğrafını paylaştı.

KKTC'DE ÇEYREK FİNAL CANLI YAYINI İPTAL EDİLDİ

Olay nedeniyle KKTC'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivör yarışma programı süresince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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