SURVİVOR'DA ÜNLÜLER ADASI ÖDÜL TALEBİNDE BULUNDU: RESTORANA GİTMEK İSTİYORUZ
Ünlüler takımında ada oyununu kaybettikleri için mutsuz olan yarışmacılar yeni ödül için tahminlerde bulundu. Ünlüler takımından Mustafa Kemal, "Şuan temennimiz bir restorana gitmek." dedi.
Ünlüler takımında ada oyununu kaybettikleri için mutsuz olan yarışmacılar yeni ödül için tahminlerde bulundu.
"ŞUAN TEMENNİMİZ BİR RESTORANA GİTMEK"
Ünlüler takımının sevilen isimlerinden Mustafa Kemal, "Ödül oyunları önemli, birleşmeden sonra güzel ödüller çıkıyor. Şuan temennimiz gitmeli bir ödül olsa mesela bir restorana gitsek orada biraz zaman geçirsek, güzel yemekler yesek. En son kazandığımız restoran ödülü güzeldi. Güzel yemekler yedik, keyifli zaman geçirdik. Burada en çok ihtiyacımız olan şey dış dünyayla alakalı bir şeyler görmek. Ne bileyim bir mekan bir koltuğa oturmak gibi şeyleri çok özlüyoruz." dedi.
"HIRSIMIZI ORTAYA KOYUP KAZANACAĞIZ"
Ünlüler takımından Merve, "İnşallah bugünkü oyunun ödülü büyük olur ve kazanan tarafta biz oluruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp bugün oyunu kazanmak için orada olacağız. Hırsımızı ortaya koyacağız ve daha fazla isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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