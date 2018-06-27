SURVİVOR'DA HIRSLI YARIŞMACI NAGİHAN, AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ!
Survivor'da ilk yarı final oyununu Hilmi Cem İntepe kazanmıştı ve yarı finale kalan ilk isim olmuştu. Kıbrıs'ta direkt yarı finale kalmak için oynanan ikinci oyunda kazanan isim Anıl Berk Baki oldu.
Survivor 2018'de Adem, Anıl, Damla ve Nagihan ikinci yarı finalist olabilmek için mücadele etti. Kazananın direkt yarı finale çıkacağı oyunu Anıl Berk Baki kazandı.
NAGİHAN AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ
Survivor'da iki gün üst üste yarı finale kalmak için oynanan oyunlarda finale kalan Nagihan Karadere, ilk gün Hilmi Cem'e ikinci gün de Anıl'a yenildi. Oyundan sonra gözyaşlarını tutamayan Nagihan Karadere, sevenlerinden özür diledi.
Kaynak: haberinburada
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