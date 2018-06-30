SURVİVOR'DA FİNALİSTLER KİM OLDU? SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da finaline az bir süre kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da finale kalan 3. isim Adem Kılıççı olurken 4. isim Nagehan Karadere oldu. Turabi ve Damla ise Survivor'a veda etti.
Survivor'da finaline az bir süre kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 3. finalist Adem Kılıççı olurken 4. finalist Nagehan oldu. Böylelikle finale giden ilk dört isim Hilmicem, Anıl, Adem ve Nagehan oldu. Turabi ve Damla Survivor'a veda etti.
Survivor'da 3 finalist Adem Kılıççı oldu
Survivor'da 4. finalist Nagehan Karadere oldu
İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?
Survivor'da iletişim oyunu sonrası merakla beklenen Kıbrıs yarı finaline ilk kimin kalacağının belirleneceği oyun oynandı. Büyük bir heyecana sahne olan oyunun finaline Nagihan'la karşılaşan Hilmi Cem İntepe, beklenmedik bir galibiyete imza attı ve Kıbrıs yarı finaline kalan ilk isim oldu.
SURVİVOR'DA 2. YARI FİNALİST KİM OLDU?
Sevilen 2. Kıbrıs yarı finalistini belirleyecek olan yarışmanın finalinde Anıl ve Nagihan karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan oyunu Anıl kazandı ve 2. yarı finalist oldu. Böylelikle Kıbrıs'a giden ilk isimler Anıl ve Hilmi Cem oldu.
Kaynak: haberinburada
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