SURVİVOR'DA DEPREM OLDU! YARIŞMACILAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
Survivor programının çekildiği Dominik'te önceki akşam yaşanan deprem yarışmacıları korkuttu. Depremle uyanan Survivor yarışmacıları büyük panik yaşadı.
Survivor programının çekildiği Dominik'te önceki akşam yaşanan deprem yarışmacıları korkuttu. Ada konseyi sonrası barakalarında uyuyan Gönüllüler adada yaşanan 5.1 şiddetindeki deprem sonrası korku içinde uyandılar. Gece geç saatlerinde meydana gelen depremde yarışmacılar neye uğradıklarını şaşırdı
"SANKİ BİRİ TUTTU SALLIYOR"
Gönüllülerde deprem sonrası Hakan, Damla'nın yanına giderek 'Sanki biri buradan tuttu burayı sallıyor' dedi. Yarışmacıların yüzündeki panik ekrana yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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