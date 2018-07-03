SURVİVOR ŞAMPİYONU ADEM SESSİZLİĞİNİ BOZDU! CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
TV8'de Şampiyonun Hikayesi programına katılan Adem Kılıççı, Survivor 2018'de gerilim yaşadığı Turabi Çamkıran için "Turabi, karşısındaki insanın açığını bulup sinirlendirebilecek biri" dedi.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Şampiyonun Hikayesi programına katılan şampiyon Adem Kılıççı, Semih Öztürk, Nur Tuğba Akgül ve İhsan Tarkan'ın sorularını yanıtladı. Turabi'yle yaşadığı sorun hakkında konuşan Adem, "Turabi, karşısındaki insanın açığını bulup sinirlendirebilecek biri. Ona bunu söyledim evet dedi hata bende" dedi.
"İNSANLARIN AÇIĞINI BULUYOR"
Survivor 2018 sezonun Adem Kılıççı ile Turabi Çamkıran arasında sık sık kavga çıkmış ve seyircilerin en çok merak ettiği konulardan birine dönüşmüştü. Adem Kılıççı, tartışmaların ardından ikilinin arasının yumuşadığını anlattı ve "Turabi ile yaşadığımız şeyi Serhat ile yaşamadım. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Turabi, karşısındaki insanın açığını bulup sinirlendirebilecek biri. Ona bunu söyledim evet dedi hata bende. Sen bana iyi dayandın dedi. Son zamanlarda biz işi şakaya vurmuştuk." dedi.
Kaynak: haberinburada
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