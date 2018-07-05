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Survivor Merve'nin tesettürlü fotoğrafı olay oldu!

SURVİVOR MERVE'NİN TESETTÜRLÜ FOTOĞRAFI OLAY OLDU!

Survivor yarışmasıyla tanınan gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan milli sporcu Merve Aydın'ın Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğrafla sosyal medyada çok konuşuldu.

Tarih : 05 Temmuz 2018, 00:00
Puan Ver : Survivor Merve'nin Tesettürlü Fotoğrafı Olay Oldu!(6/10)2

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın'ın, Instagram hesabından paylaştığı tesettürlü fotoğrafla sosyal medyada çok konuşuldu. Merve Aydın'ın paylaşımına takipçileri çok yakışmış yorumunu yaparak beğendiklerini ifade etti.

TESETTÜRLÜ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Merve'nin tesettürlü paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Merve'nin bir tesettürlü giyim markasının gönderdiği eşarp hediyesine teşekkür için böyle paylaşım yaptığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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