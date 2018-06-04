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Survivor Merve, Kırık Parmağına Rağmen Mücadeleyi Bırakmadı

SURVİVOR MERVE, KIRIK PARMAĞINA RAĞMEN MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Dokunulmazlık oyununda Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonu parmağımı kırdım diyerek kendini yere bıraktı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 02:20
Puan Ver : Survivor Merve, Kırık Parmağına Rağmen Mücadeleyi Bırakmadı(8/10)4

Survivor'da sona yaklaşılırken, oyunlarında zorluk seviyesi her geçen gün artıyor. Dokunulmazlık oyununda karşı karışıya gelen Merve ve Damla'nın mücadelesi nefes kesti. Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonunda ayak parmağımı kırdım diyerek kendisini yere bıraktı.

PARMAĞINA SOĞUTUCUYLA TEDAVİ UYGULANDI

Parmağının acımasına rağmen dokunulmazlık oyunu bırakmayan Merve, daha önceden de o parmağına darbe aldığını söyledi. Survivor doktoru Metin Kuş, Merve'nin parmağına soğutucu spreyle tedavi uyguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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