SURVİVOR 2018 FİNALİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ! ELENEN İSİMLER BELLİ OLDU
Survivor'da şampiyonluk hayallerine veda eden ilk isim Hilmi Cem İntepe oldu.
Survivor'da büyük Kıbrıs finali heyecanı sürmeye devam ediyor. Büyük finalde son 4'e kalan Nagihan, Anıl, Adem ve Hilmicem arasından biri yapılan elemeyle beraber şampiyon olma hayallerine veda etti.
SURVİVOR FİNALİNDE İLK ELENEN İSİM HİLMİ CEM İNTEPE OLDU
Survivor'da büyük final gecesi bu akşam erken başladı ve yarışmacılar birer birer oylamaya çıkmaya başladılar. Finalde son 4 isim arasında yer alan Adem, Nagihan, Anıl ve Hilmicem arasından bir kişi yapılan eleme sonucunda Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Survivor 2018'de yapılan halk oylamasıyla beraber son 3'e kalamayan ve elenen isim Hilmicem oldu. Böylelikle Anıl Berk Baki, Adem ve Nagihan son 3'te yer alan isimler oldu.
BİR KİŞİ DAHA SURVİVOR'A VEDA EDECEK
Survivor finalinde yapılan ilk eleme sonrasında Hilmicem şampiyonluğa veda etti. 1 saat sonra yapılacak olan yeni elemeyle beraber Anıl Berk Baki, Adem ve Nagihan arasında bir kişi daha Survivor'a veda edecek ve finalde şampiyon olmak için 2 aday SMS'e çıkacak.
SURVİVOR ÇEYREK FİNALİNDE KİMLER ELENDİ?
Geçtiğimiz hafta içerisinde ünlüler takımı yarışmacılarının azalmasıyla birlikte her iki takımdan da adaylar konseye çıkmaya başlamıştı. Son olarak Murat ve Turabi ile konseye çıkan Sema yarışmaya veda eden isim olmuştu. Sema'nın ardından Hakan da yarışmadan elenmişti. Kıbrıs'taki çeyrek finalde elenen isimler ise Turabi ve Damla Can oldu.
Kaynak: haberinburada
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