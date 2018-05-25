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Sürücülere Müjde! Geçiş İhlali Cezalarına Yüzde 60 İndirim
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Sürücülere müjde! Geçiş ihlali cezalarına yüzde 60 indirim

SÜRÜCÜLERE MÜJDE! GEÇİŞ İHLALİ CEZALARINA YÜZDE 60 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Sürücülere Müjde! Geçiş İhlali Cezalarına Yüzde 60 İndirim(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının Yüzde 60 Oranında Azaltılması da içeren kanunu onayladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7144 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "7144 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

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Kaynak: haberinburada



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