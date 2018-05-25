SÜRÜCÜLERE MÜJDE! GEÇİŞ İHLALİ CEZALARINA YÜZDE 60 İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının Yüzde 60 Oranında Azaltılması da içeren kanunu onayladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7144 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "7144 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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