Son dakika! Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, "Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan açıklama yaptı ve şunları söyledi:

Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır.

Kaynak: haberinburada