SURUÇ'TA FAZLADAN OY KULLANILDIĞI İDDİALARINA BAHÇELİ'DEN YANIT!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Suruç'ta fazladan oy kullanıldığı iddialarıyla ilgili "İçişleri Bakanlığı gerekli tedbirleri alacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, "İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir. Ve bütün siyasi partilere adaylarına başarılar diliyorum" dedi.
"SAĞLIKLI BİR SEÇİM ORTAYA ÇIKACAKTIR"
Bahçeli, "Suruç'ta olaylar yaşandı. Sandıklara belli olmayan kişiler tarafından fazladan zarf atıldığı görüntüler ortaya çıktı size bilgi geldi mi" şeklinde bir soruya şu cevabı verdi:
"Bilgi sahibi değilim. Ancak sayın içişleri bakanı ve diğer yetkili kuruşların sorumluları gerekli her türlü
Tedbir almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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