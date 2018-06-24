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Suruç'ta fazladan oy kullanıldığı iddialarına Bahçeli'den yanıt!

SURUÇ'TA FAZLADAN OY KULLANILDIĞI İDDİALARINA BAHÇELİ'DEN YANIT!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Suruç'ta fazladan oy kullanıldığı iddialarıyla ilgili "İçişleri Bakanlığı gerekli tedbirleri alacaktır" dedi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Suruç'ta Fazladan Oy Kullanıldığı İddialarına Bahçeli'den Yanıt!(8/10)4

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, "İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir. Ve bütün siyasi partilere adaylarına başarılar diliyorum" dedi.

"SAĞLIKLI BİR SEÇİM ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Bahçeli, "Suruç'ta olaylar yaşandı. Sandıklara belli olmayan kişiler tarafından fazladan zarf atıldığı görüntüler ortaya çıktı size bilgi geldi mi" şeklinde bir soruya şu cevabı verdi:

"Bilgi sahibi değilim. Ancak sayın içişleri bakanı ve diğer yetkili kuruşların sorumluları gerekli her türlü

Tedbir almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır."

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Kaynak: haberinburada



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