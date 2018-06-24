Trabzonspor'un Anlaşamadığı Futbolcu Göztepe'ye Gidiyor
Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!
Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
Polis Havaya Ateş Açarak Durdurduğu Araçta 4 Çuval Oy Pusulası Buldu
Ak Parti'den Aday Olan Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı
Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır
Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor
Ünlü Manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Aynı Okulda Oy Kullandı
Seçimlere Müdahale Girişimi! 10 Yabancıya Yasal İşlem Başlatıldı
Sandık Görevlisi Mükerrer Oy Kullanmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandı
Gelinliğiyle Oy Kullanmaya Giden Genç Kız, İlgi Odağı Oldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı
Deniz Baykal, Seyyar Sandık İle Tedavi Merkezinde Oyunu Kullandı
Köklü Kulüp, Yarına Kadar Para Ödemezse Ligden Düşecek
Beşiktaşlı Taraftar, Tff'ye Kızıp Hıncını Oy Pusulasından Aldı
Aziz Yıldırım, Oy Kullandığı Gibi Türkiye'den Ayrılacak
Suruç'ta Fazladan Oy Kullanıldığı İddialarına Bahçeli'den Yanıt!
Seçim Şaibesiyle İlgili Ysk'dan İlk Adım Geldi!
Dünya Kupası Biter Bitmez Vida Gidiyor
Seçimin İlk Sandığı Kapandı, Sadece 2 Kişi Oy Kullandı!

SURUÇ'TA EŞİ VE 2 OĞLUNU KAYBEDEN ACILI ANNE, YİNE DE SANDIĞA GİTTİ!


Suruç'ta eşi ve 2 oğlunu kaybeden acılı anne, yine de sandığa gitti!
Tarih : 24 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!(9/10)5

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Geçtiğimiz hafta AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafıyla yaşanan kavgada Şenyaşar ailesinin 3 ferdi öldürülmüştü. Olayın üzerinden çok kısa bir süre geçmişken, eşini ve 2 oğlunu kaybeden acılı anne sandık başına gitti ve oyunu kullandı.

VÜCUDUNDAN 23 KURŞUN ÇIKMIŞ

Olayda baba Hacı Esvet Şenyaşar hastanenin acil servisinde kesici aletle yaralanıp, aşırı darba maruz kaldığı, Celal ve Adil Şenyaşar'ın ise yakın mesafeden sıkılan toplam 23 kurşunla öldürüldüğü, otopsi raporlarına yansımıştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suruç  Ta  Eşi  Ve  2  Oğlunu  Kaybeden  Acılı  Anne  Yine  De  
Sandığa  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER