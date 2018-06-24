Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Geçtiğimiz hafta AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafıyla yaşanan kavgada Şenyaşar ailesinin 3 ferdi öldürülmüştü. Olayın üzerinden çok kısa bir süre geçmişken, eşini ve 2 oğlunu kaybeden acılı anne sandık başına gitti ve oyunu kullandı.

VÜCUDUNDAN 23 KURŞUN ÇIKMIŞ

Olayda baba Hacı Esvet Şenyaşar hastanenin acil servisinde kesici aletle yaralanıp, aşırı darba maruz kaldığı, Celal ve Adil Şenyaşar'ın ise yakın mesafeden sıkılan toplam 23 kurşunla öldürüldüğü, otopsi raporlarına yansımıştı.

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Kaynak: haberinburada