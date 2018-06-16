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SURUÇ'TA AK PARTİLİLERE YÖNELİK SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMADA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Suruç'ta Ak Partililere Yönelik Saldırıyla İlgili Soruşturmada 19 Kişi Gözaltına Alındı
Tarih : 16 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Suruç'ta Ak Partililere Yönelik Saldırıyla İlgili Soruşturmada 19 Kişi Gözaltına Alındı(8/10)4

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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