SURUÇ SALDIRISININ DEHŞETİ FOTOĞRAFLARA YANSIDI!
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde AK Partililer ile HDP'li grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayların dehşeti fotoğraflara da yansıdı.
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde AK Partililer ile HDP'li grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayların dehşeti fotoğraflara da yansıdı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI
Seçim çalışmaları kapsamında Suruç ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın beraberindeki heyet ile bir grup HDP'li arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayda Yıldız'ın yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Suruç'taki esnafı ziyaret etti.
ESNAFLA SEÇİM ÇALIŞMASI YAPAN GRUP ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI
Yıldız, ilçedeki bir işyerine girdiği esnada HDP'li oldukları belirtilen kişiler tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar ve bıçaklar çekildi.
Yaşanan kavgada 9 kişi yaralanırken durumu ağır olan 3 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kavga esnasında Yıldız'ın olay yerinden apar topar uzaklaştırıldığı ve yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan kişileri gözaltına alırken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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