SURUÇ SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN MİLLETVEKİLİNİN ABİSİNİ YÜZLERCE KİŞİ UĞURLADI
Suruç saldırısında hayatını kaybeden milletvekilinin abisi Mehmet Şah Yıldız için Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı.
Suruç Saldırısında Hayatını Kaybeden Milletvekilinin Abisi Mehmet Şah Yıldız İçin Hicret Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye büyük bir kalabalık katıldı.
CENAZEYE BAKAN SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI
Omuzlara alınan Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi.
CENAZEDE KAHROLSUN PKK SLOGANLARI ATILDI
Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Törene katılanlar tekbir getirip "Vatan sağ olsun", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri, İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına taziyelerini iletti.
OĞLU SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞIMDA BULUNDU
Mehmet Şah Yıldız'ın oğlu Osman Yıldız, sosyal medya hesabından "İftarını arife günü cennette açan can babam, mekanın cennet olsun. Rabbime kavuştun babam, Peygamber Efendimiz komşun olsun nur içinde uyu." şeklinde paylaşımda bulundu.
Suruç ilçesinde dün seçim çalışması yürüten AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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