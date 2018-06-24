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SURUÇ OLAYLARINA İLİŞKİN HÜKÜMETTEN İLK YORUM!


Suruç olaylarına ilişkin Hükümetten ilk yorum!
Tarih : 24 Haziran 2018, 17:00
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Suruç olaylarıyla ilgilli olarak, "Seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum" dedi.

AK PARTİ'NİN BAŞARISI GÖLGELENİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Suruç olaylarıyla ilgili olarak seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ortalama 15 yıldan bu yana siyasetin içerisindeyim. Birçok seçime girdim, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim en sakin geçen seçimlerden birisidir" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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