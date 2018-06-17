SURUÇ OLAYLARINA İLİŞKİN BİR KİŞİ TUTUKLANDI!
Şanlıurfa Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıda Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin katil zanlısı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıda milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
SEÇİM ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAVGA ÇIKMIŞTI
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada, milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ve ilçe esnafından Esvet Şenyaşar ile esnafın oğulları Celal ve Adil Şenyaşar hayatlarını kaybetmişti.
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Kaynak: haberinburada
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