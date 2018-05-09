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Sürpriz Ziyaret Sonrası Kuzey Kore, ABD'li Mahkumları Serbest Bıraktı

SÜRPRİZ ZİYARET SONRASI KUZEY KORE, ABD'Lİ MAHKUMLARI SERBEST BIRAKTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sürpriz ziyareti sonrası, Kuzey Kore, gözaltına aldığı 3 Amerikan vatandaşını serbest bıraktı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Sürpriz Ziyaret Sonrası Kuzey Kore, Abd'li Mahkumları Serbest Bıraktı(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin 3 ABD'li mahkumu serbest bıraktığını twitter hesabından duyurdu. Trump, 3 mahkumun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun uçağında ABD'ye geri döndüklerini söyledi.

POMPEO SÜRPRİZ ZİYARETTE BULUNMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla Pyongyang'ı ziyaret etmişti.

Amerikalı yetkililer, Pompeo'nun, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta yapılması planlanan Trump-Kim zirvesine son şeklini vermenin yanı sıra ülkede hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için Pyongyang yönetimine baskı yapacağını açıklamıştı.

TRUMP, TWITTER'DAN DUYURDU: ABD'Lİ MAHKUMLAR SERBEST

ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından ABD'li mahkumların serbest bırakıldığını duyurdu.

2'Sİ GEÇEN YIL, DİĞERİ İSE 2015 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

NK News'de yer alan habere göre Kim Sang-duk (Tony Kim) ve Kim Hak-song Kuzey Kore otoriteleri tarafından geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında tutuklanmıştı, üçüncü tutuklu Kin Dong-chul ise Ekim 2015'ten bu yana gözaltında tutuluyordu.

Kuzey Kore'nin tutuklu ABD vatandaşlarını serbest bırakma kararı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu yıl ülkeyi ikinci kez ziyaret edişinin ardından verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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