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Suriyeliler palayla kıraathane bastı! Tehlikeli anlar kamerada

SURİYELİLER PALAYLA KIRAATHANE BASTI! TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Bursa'da, kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli, 3 kişiyi pala ile yaraladı. Olayın ardından öfkeli mahalleli olay yerinde bulunan Suriyelilere ait dükkanların camlarını kırdı. Suriyelilerin pala ile saldırı anı kameralara yansıdı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 10:10
Puan Ver : Suriyeliler Palayla Kıraathane Bastı! Tehlikeli Anlar Kamerada(6/10)2

Bursa'da, bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli, 3 kişiyi pala ile yaraladı. Olayın ardından öfkeli mahalleli olay yerinde bulunan Suriyelilere ait dükkanların camlarını kırdı. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine dağılan yaklaşık 500 kişi gece toplanarak Suriyeli vatandaşları protesto etti. Suriyelilerin pala ile saldırı anı kameralara yansıdı.

BİR GRUP SURİYELİ 3 KİŞİYİ PALA İLE YARALADI

Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Çarşamba Mahallesinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli, 3 kişiyi pala ile yaraladı. Olayın ardından Suriyeli grup ve mahalleliler arasında kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

MAHALLELİLER SURİYELİLERİ PROTESTO ETTİ

Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken mahalleliler ise toplanarak Suriyelileri protesto etti. Öfkeli Mahalleli olay yerinde bulunan Suriyelilere ait dükkanların camlarını kırdılar. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine dağılan yaklaşık 500 kişi gece toplanarak Suriyeli vatandaşları protesto etti.

PALA İLE SALDIRI ANLARI KAMERADA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmesi üzerine vatandaşlar açıklama yaparak dağıldı. Kıraathaneyi basan Suriyeli vatandaşların pala ile saldırı anları saniye saniye kameralara yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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