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Suriyeli Tacizcinin Serbest Bırakılması Darıca'yı Karıştırdı! 2 Suriyeli Bıçaklandı

SURİYELİ TACİZCİNİN SERBEST BIRAKILMASI DARICA'YI KARIŞTIRDI! 2 SURİYELİ BIÇAKLANDI

Kocaeli'nin Darıca'da taciz şüphelisi Suriyeli'nin adli kontrolle serbest bırakılması ilçeyi karıştırdı. Suriyeli şüphelinin akrabalarından iki kişi bıçaklandı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Suriyeli Tacizcinin Serbest Bırakılması Darıca'yı Karıştırdı! 2 Suriyeli Bıçaklandı(7/10)3

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Suriye uyruklu kişi, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı. Mahalle sakinleri ile Suriyeli şüphelinin yakınları arasında kavga çıkarken, Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklandı, araçları taşlandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olay, geçen cuma günü Darıca Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından darp edildi. Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S. 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DÜKKANIN ÖNÜNDE DOLAŞINCA ORTALIK KARIŞTI

M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu. M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Polis, M.S.S. ve bazı kişileri gözaltına aldı. M.S.S. tekrar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, dükkanını boşaltarak mahalleyi terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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