SURİYELİ İŞ ADAMI AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU
9 yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli iş adamı Muhammed Erdoğan, AK Parti'den Bursa milletvekili adayı oldu.
24 Haziran genel seçimlerine katılacak partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. Listelerde en dikkat çeken isimlerden biri ise AK Parti'nin Bursa milletvekili adayı Muhammed Erdoğan oldu.
YAKLAŞIK 9 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ
Yaklaşık 9 yıl önce Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya gelen ve Türk vatandaşlığına geçen Muhammet Erdoğan,AK Parti'den Bursa milletvekili adayı oldu.
TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ
Muhammet Erdoğan, üniversite mezunu ve inşaat işiyle uğarışıyor. Evli olan Erdoğan'ın eşi Türk vatandaşlığına geçişte Sümeyye adını aldı.
SEÇİLİRSE İLK SURİYELİ MİLLETVEKİLİ OLDU
Ankara'da önemli ilişkileri olan, Türkiye'ye pek çok Arap yatırımcı getiren Muhammet Erdoğan, milletvekili seçilirse, Türkiye'de ilk kez Suriyeli bir milletvekilimiz olacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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