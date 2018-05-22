24 Haziran genel seçimlerine katılacak partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. Listelerde en dikkat çeken isimlerden biri ise AK Parti'nin Bursa milletvekili adayı Muhammed Erdoğan oldu.

YAKLAŞIK 9 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Yaklaşık 9 yıl önce Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya gelen ve Türk vatandaşlığına geçen Muhammet Erdoğan,AK Parti'den Bursa milletvekili adayı oldu.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

Muhammet Erdoğan, üniversite mezunu ve inşaat işiyle uğarışıyor. Evli olan Erdoğan'ın eşi Türk vatandaşlığına geçişte Sümeyye adını aldı.

SEÇİLİRSE İLK SURİYELİ MİLLETVEKİLİ OLDU

Ankara'da önemli ilişkileri olan, Türkiye'ye pek çok Arap yatırımcı getiren Muhammet Erdoğan, milletvekili seçilirse, Türkiye'de ilk kez Suriyeli bir milletvekilimiz olacak.

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Kaynak: haberinburada