Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' diye soran Macron'a, ''Siz Ruanda ve Cezayir'de ne kadar kaldınız?'' cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' 'Suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?" diyen Macron'a, "Siz Ruanda ve Cezayir'de ne kadar kaldınız" diye sordu.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A SERT CEVAP

"Macron bize Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye sordu. Ben Macron'a Cezayir ve Ruanda'da ne kadar kaldıklarını sordum, kaldı ki biz orada sizin gibi katliam yapmaya gitmiyoruz. Terör örgütleriyle uğraşıyoruz."

Kaynak: haberinburada