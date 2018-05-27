SURİYE'DE DÜN GECE ÇIKAN ÇATIŞMADA 4 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye'nin Deyrizor bölgesinde dün gece çıkan çatışmalarda 4 Rus askeri öldürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklama ile haberi doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de 4 Rus askerlerinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, Deyrizor'da çıkan çatışmalarda, Suriye rejimine bağlı güçlere saldıran grup içindeki 40'tan fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
BAKANLIK DOĞRULADI
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde dün gece çıkan çatışmalarda 4 askerini kaybettiğini doğruladı.
"ÇATIŞMA 1 SAAT KADAR SÜRDÜ, 43 MİLİTAN İMHA EDİLDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle dendi: "Teröristlerden oluşan birkaç mobil grup Deyrizor bölgesinde konuşlanan Suriye hükümet kuvvetlerine ait topçu bataryalarına saldırı düzenledi. Teröristlerin açtığı ateş sonucunda orada askeri gözlemci olarak görev yapan 2 askerimiz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki askerimiz ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Saldırgan teröristlerin ateşine Suriye birlikleriyle bölgede bulunan Rus askerleri karşılık verdi. Bir saat kadar devam eden çatışmada 43 militan imha edildi."
Kaynak: haberinburada
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