SURİYE'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI: 12 ÖLÜ, 25 YARALI
Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ilinde, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi de yaralandı.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, il merkezinde adliye binası yakınındaki ilçe hastanesi önünde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını söyledi.
EN AZ 12 ÖLÜ, 25 YARALI VAR
Yusuf, ilk belirlemelere göre saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.
BİNALAR VE ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Olayın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.
Kaynak: haberinburada
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