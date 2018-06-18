Uzun ve desenli tırnaklarıyla sık sık gündeme gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mücevherleri sosyal medyada olay oldu.

Bu aralar sıra dışı tırnaklarıyla gündemde olan Süreyya Yalçın Instagram hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Mücevherleriyle gösteriş yapan Yalçın, sosyal medyada olay oldu.

"ÇOK YORULDULAR, DİNLENSİNLER"

Parmağına taktığı mücevherlerin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaşan Süreyya Yalçın , bu paylaşıma 'Çok yoruldular konuşa konuşa dinlensinler. Hahahaha' notunu düştü.

"BU SEFERDE YÜZÜKLERİNİZ KONUŞULACAK"

Süreyya Yalçın'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Yalçın'ın fotoğrafının altına, "Süreyya hanım bu seferde yüzükleriniz konuşulacak", "Yüzüklerinin değeriyle gösteriş yapıyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

İşte gösterişi seven Süreyya Yalçın'ın bazı paylaşımları...

Kaynak: haberinburada