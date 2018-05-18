Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir apartmanın sakinleri, geçen yıl boyunca defalarca apartmanın etrafına tuvaletini yapan adamı fotoğraflamayı başardı.

KAMERAYI GÖRÜNCE "MERHABA" DİYEREK KAÇTI

30 kez apartmanın duvarına ve etrafına dışkısını yapan gizemli kişi, apartman sakinlerinin kurduğu gece kamerasına takıldı. Etrafı kirleten kişiyi yakalamak için kamera sistemi kurduklarını söyleyen Steve Smith isimli adam, "Kameranın flaşı devreye girmeden önce yanan bir kırmızı ışık var. Genç adam bunu gördü ve fotoğraf çekilirken o yöne doğru baktı. Daha sonra ise 'merhaba' diyerek oradan uzaklaştı" dedi.

UTANIP YAPMAKTAN VAZGEÇMESİNİ UMUYORLAR

Fotoğraf sayesinde adamın, apartmandan çok da uzakta olmadan bahçeli bir evde yaşadığı anlaşıldı. Smith, fotoğrafı internetten yayınlayarak adamın evi de dahil olmak üzere çevredeki binalara yapıştırdı. Bu olaydan sonra adamı üç kere daha gördüğünü anlatan adam, fotoğraflar sayesinde utanıp bunu yapmayı bırakacağını ümit ettiklerini belirtti.

Kaynak: haberinburada