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Süper Ligin Yeni Takımı, 3 Yıldır Sakat Olan Veli'yi İstedi
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Süper Ligin yeni takımı, 3 yıldır sakat olan Veli'yi istedi

SÜPER LİGİN YENİ TAKIMI, 3 YILDIR SAKAT OLAN VELİ'Yİ İSTEDİ

Bu sezon Spor Toto Süper Lige yükselen Ankaragücü, 3 sezondur sakatlıklarla boğuşan Beşiktaşlı Veli Kavlak için teklifte bulundu.

Tarih : 19 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Süper Ligin Yeni Takımı, 3 Yıldır Sakat Olan Veli'yi İstedi(9/10)5

Beşiktaş'ta 3 sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Veli Kavlak yeni sezon öncesi umutlu. Ancak yönetim Anadolu takımlarından gelen teklifleri değerlendirip Veli'yi kiralık göndermek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lige 6 yıl sonra geri dönen Ankaragücü'nün talip olduğu Veli, bu teklifi kabul ederse gelecek sezon Başkent ekibinde forma giyecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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